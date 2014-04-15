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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 13:01 BJT

金属期市：期镍从14个月高位回落，期铜连续第二个交易日下跌

LME期镍继去年下滑近19%后，今年以来已上涨27%。

“期镍的走势相当不错，预计能达到每吨19,000美元，”瑞银财富管理公司的分析师Dominic Schnider说。

印尼政府1月中旬禁止出口镍矿石，迫使在国内设立有附加值的矿产品加工产业。

此外，俄罗斯的供应也可能吃紧。

欧盟周一威胁将扩大对俄罗斯的制裁。而俄罗斯的Norilsk Nickel 是全球最大的镍和钯金生产商，去年精炼镍产量超过23万吨，在市场中的影响举足轻重。

伦敦铜进一步下跌，因市场预期中国需求增长放缓且供应增加。

LME三个月期铜 下滑0.6%至每吨6,627.50美元。上海期交所主力7月期铜 跌0.4%至每吨46,500元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/徐文焰；审校 杜明霞/王翔琼/龚芳)
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