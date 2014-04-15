水下航行器因超越操作极限深度而提前结束搜索

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼/珀斯4月15日 - 澳大利亚负责协调马航失联飞机搜救任务的机构周二称，美国海军自主水下航行器的第一次搜索任务提前结束，因超过了其4.5公里的操作极限深度。
周一，Blue-fin 21自主水下航行器的部署，标志着失联飞机搜救工作进入新的阶段。
搜寻人员已获知失联飞机残骸的大致位置，在珀斯西北约1,550公里处，正根据四次声波信号进行搜索，他们认为这些信号来自失联飞机的黑匣子。
但差不多一周的时间里都没有收到声波信号，而飞机上黑匣子的电池寿命预计只有30天，现已超出其预期寿命时间两周，因此搜救机构周一做出了部署自主水下航行器的决定。
“完成了约六小时的搜索任务之后，水下航行器超过了其4,500米的操作极限深度，其内置的安全设备使它返回了水面。”澳大利亚搜救机构称。
“正在对水下航行器六小时收集的数据进行提取和研究。”
原计划该水下航行器在经过两个小时的下降后，对海床进行最长达16小时的搜索。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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