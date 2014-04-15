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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 12:53 BJT

香港个股：冠捷科技料首季净亏损大幅增加，受累需求疲弱及重组开支

路透香港4月15日 - 全球最大电脑显示器生产商--冠捷科技 周二表示，初步预期今年首季的净亏损将达4,000-6,000万美元，较去年同期的净亏损480万美元大幅增加，受累市场需求疲弱及重组开支所致。

公司的声明称，因为主要市场之电视需求持续疲弱，以及就TP Vision转型及重组业务计划之一次性支出，导致今年首季亏损大幅扩大。

冠捷股份今天早盘暂停买卖，并将于午盘恢复交易。停牌前，该股周一收报1.44港元。

冠捷股份于3月宣布向飞利浦 收购两者共组的电视业务合营公司TP Vision的余下30%股权。（完）

浏览上市公司的声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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