中国货币市场：央行回笼加力难阻回购利率下行，七天和14天再现倒挂

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月15日 - 中国央行周二公开市场回笼加力，但仍难改银行间市场的宽松资金面，主要质押式回购加权利率 继续下行，其中14天期品种在开盘价偏低的带动下领跌，并与七天品种再现倒挂局面。
市场人士指出，尽管今日正回购操作量明显放大，但由于到期量也不小，另外还有一期国库现金定存投放，加上恰逢例行准备金调整日，又有不少退缴资金注入银行体系，市场流动性反而更显宽裕。
“很松哎，（今天有）准备金退款，上千亿应该有的，”上海一银行交易员称。
他指出，虽然今天公开市场单日是净回笼，如果综合考虑国库现金定存招标，今天的资金实际上是净投放的。而目前14天内资金普遍都是减点出，跨月的资金供给也很充裕，只是长期限的资金减点出的较少，一般价格都在加权附近。
中国央行公开市场周二正回购规模较上周同期大增近两倍至1,720亿元人民币，不过今日到期量也高达1,500亿元。
财政部稍早进行的500亿元六个月期国库现金定期存款招标，中标利率5.00%，远低于上次。市场人士指出，在当前资金面仍旧较为宽松的背景下，银行对资金需求相对有限，且银行放贷较之前有所减少亦有影响，致需求偏弱。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至4月8日，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
交易员并表示，企业缴税尚未开始，但可能在这周五或下周一到来，结合当前资金宽松程度以及央行的态度看，流动性虽会受到一些冲击，但影响应不至太剧烈。
“紧可能会紧，但应该不会到过不下去的程度，问题不大，到时候一旦紧张起来的话，央行应该还是会净投放，现在的操作比较灵活一点。“上述上海的银行交易员称。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4475 2.6232 -17.57
七天 3.4203 3.5238 -10.35
14天 3.2208 3.6623 -44.15
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.2650 3.0250 +24.00
七天 3.5000 3.5350 -3.50
14天 3.6700 3.4850 +18.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.4800 2.6500 -17.00
七天 3.4600 3.5700 -11.00
14天 3.4400 3.7000 -26.00
Shibor
其中:隔夜 2.4490 2.6390 -19.00
七天 3.4440 3.5700 -12.60
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。