中国货币市场：央行回笼加力难阻回购利率下行，七天和14天再现倒挂

路透上海4月15日 - 中国央行周二公开市场回笼加力，但仍难改银行间市场的宽松资金面，主要质押式回购加权利率 继续下行，其中14天期品种在开盘价偏低的带动下领跌，并与七天品种再现倒挂局面。

市场人士指出，尽管今日正回购操作量明显放大，但由于到期量也不小，另外还有一期国库现金定存投放，加上恰逢例行准备金调整日，又有不少退缴资金注入银行体系，市场流动性反而更显宽裕。

“很松哎，（今天有）准备金退款，上千亿应该有的，”上海一银行交易员称。

他指出，虽然今天公开市场单日是净回笼，如果综合考虑国库现金定存招标，今天的资金实际上是净投放的。而目前14天内资金普遍都是减点出，跨月的资金供给也很充裕，只是长期限的资金减点出的较少，一般价格都在加权附近。

中国央行公开市场周二正回购规模较上周同期大增近两倍至1,720亿元人民币，不过今日到期量也高达1,500亿元。

财政部稍早进行的500亿元六个月期国库现金定期存款招标，中标利率5.00%，远低于上次。市场人士指出，在当前资金面仍旧较为宽松的背景下，银行对资金需求相对有限，且银行放贷较之前有所减少亦有影响，致需求偏弱。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至4月8日，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

交易员并表示，企业缴税尚未开始，但可能在这周五或下周一到来，结合当前资金宽松程度以及央行的态度看，流动性虽会受到一些冲击，但影响应不至太剧烈。

“紧可能会紧，但应该不会到过不下去的程度，问题不大，到时候一旦紧张起来的话，央行应该还是会净投放，现在的操作比较灵活一点。“上述上海的银行交易员称。

据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4475 2.6232 -17.57

七天 3.4203 3.5238 -10.35

14天 3.2208 3.6623 -44.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2650 3.0250 +24.00

七天 3.5000 3.5350 -3.50

14天 3.6700 3.4850 +18.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4800 2.6500 -17.00

七天 3.4600 3.5700 -11.00

14天 3.4400 3.7000 -26.00

Shibor

其中:隔夜 2.4490 2.6390 -19.00

七天 3.4440 3.5700 -12.60

三个月 5.5000 5.5000 +0.00