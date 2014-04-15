《SAFT专栏》美国科技股挫跌灾情或将蔓延

**保证金负债**

保证金负债(股市融资)，是指用于购买股票的借入资金，这个负债水平通常被当作预警信号。据纽约证券交易所(NYSE)的最新数据，保证金负债在2月份达到了纪录高位，比上年同期增加27%，过去两年上升了将近70%。

虽然有些保证金借款可以用于押注股票不会上涨，但其总体历史趋势是在股票市场中追逐大涨行情。保证金负债在2000年股市即将大跌以及2007年市况刚开始变差的时候都曾达到顶点。

同时，保证金买入活动可能集中在那些涨得最高最快的个股。如果保证金负债开始下降--数据可能会显示已经发生这种情况，那么那些股票就会成为表现最差的个股。

但届时那些个股走势的恶化程度会有所不同。在面临压力时，保证金借款人不仅卖出那些借钱买入的股票，而且也会抛售那些价值保持得较好的股票。

对冲基金也在借入更多的钱来投资，这进一步提高了股市急剧波动的可能性。对冲基金的总资产与资本之间的加权平均比率最近达到1.70，略高于2007年触及的上次高点。

这些绝非意味着在劫难逃。未来很长一段时间内，杠杆与债务水平还可能继续不断创出新高，而且在冰雪消融之后，美国经济成长可能变得非常强劲。换句话说，不论理由是否站得住脚，股市还是可能继续上行。

现在市况与2007或2000年的主要区别，并不是科技股背后的故事或者对于财产的狂热追逐。差别在于，我们都很清楚，在一定程度上，过去几年的涨势是由官方政策推动的。

泡沫开始噼啪作响，而官方刺激政策则在缩减，而且还发出了大量公正的警告。

这预示着股市继续面临下滑压力，整个市场一定会感受到这种压力。(完)