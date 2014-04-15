国际油市：布兰特油价跌破109美元，因寄望外交努力缓解乌克兰危机

加大制裁力度可能部分要视周四在日内瓦举行的会议结果而定，该会议的参与方包括欧盟、美国、俄罗斯和乌克兰。

“将安排西方国家、俄罗斯和乌克兰之间进行磋商，通过外交努力来解决当前危机，因此原油价格有所下滑，”新加坡辉立期货投资分析师Tan Chee Tat说。

0436GMT时，布兰特原油期货 跌0.53美元，报每桶108.54美元，此前升近2美元收报109.07美元。上日一路升穿50、100和200日移动均线切入位。

美国原油期货 跌0.71美元，报每桶103.34美元，受美国原油库存增加的预期打压。

美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一通电话，奥巴马在电话中称，俄罗斯若继续在乌克兰的行动，将为此付出更大代价，俄罗斯应利用其影响力促使乌克兰的分裂主义者撤退。

Tan指出，在预计供应增加与库存上涨之际，地缘政治紧张局势为油价提供支撑。

投资者也在关注利比亚局势进展。

伊朗表示，该国原油出口量远低于国际能源署(IEA)对2月预估的约165万桶/日的水平，2014年初石油出口维持在100万桶/日附近。 (完)

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