国际油市：布兰特油价跌破109美元，因寄望外交努力缓解乌克兰危机

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
加大制裁力度可能部分要视周四在日内瓦举行的会议结果而定，该会议的参与方包括欧盟、美国、俄罗斯和乌克兰。
“将安排西方国家、俄罗斯和乌克兰之间进行磋商，通过外交努力来解决当前危机，因此原油价格有所下滑，”新加坡辉立期货投资分析师Tan Chee Tat说。
0436GMT时，布兰特原油期货 跌0.53美元，报每桶108.54美元，此前升近2美元收报109.07美元。上日一路升穿50、100和200日移动均线切入位。
美国原油期货 跌0.71美元，报每桶103.34美元，受美国原油库存增加的预期打压。
美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一通电话，奥巴马在电话中称，俄罗斯若继续在乌克兰的行动，将为此付出更大代价，俄罗斯应利用其影响力促使乌克兰的分裂主义者撤退。
Tan指出，在预计供应增加与库存上涨之际，地缘政治紧张局势为油价提供支撑。
投资者也在关注利比亚局势进展。
伊朗表示，该国原油出口量远低于国际能源署(IEA)对2月预估的约165万桶/日的水平，2014年初石油出口维持在100万桶/日附近。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/石冠兰 审校 王冠中/王翔琼/于春红)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。