路透基点：蜡笔小新食品的贷款行同意给予契约豁免--TRLPC

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，香港上市公司蜡笔小新休闲食品集团上周五之前获得贷款银行的同意，给予与其股票停牌和年度业绩发布相关的契约豁免。

据消息人士，按这笔贷款的承诺规模计算，只有三分之二的多数同意，才能豁免贷款契约。

如先前报导，蜡笔小新食品向同意豁免的银行支付了50个基点的豁免费。

消息人士说，根据一笔2013年2月签约的7,500万美元三年期分期偿还贷款的契约，蜡笔小新食品的股票连续停牌时间不能超过15天。另外，该公司必须在财年度结束后的90天和120天之内，分别公布年度财务报告和审计结果。

蜡笔小新食品的股票从3月24日开始停牌。该公司在3月31日提交给证交所的文件中表示，预计在4月末左右公布年度财报。

在与贷款银行召开电话会议两天之后，蜡笔小新在3月28日发出豁免请求。

蜡笔小新食品是中国第二大果冻产品生产商。(完)