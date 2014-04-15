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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 13:10 BJT

中国新债：中粮集团周三将发行50亿元超短融，期限九个月

路透上海4月15日 - 中国最大谷物贸易商、农产品及食品加工企业--中粮集团周二公告称，将于周三(16日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券，期限九个月(270天)。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中粮集团 300 50 9 4/16簿记建档 中国银行 AAA 4/17 4/18

建设银行

======================================================================================= (完)

参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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