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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 13:08 BJT

中国新债: 武汉钢铁集团公司周五将发行66亿元短融，期限一年

路透上海4月15日 - 武汉钢铁集团公司周二公告称，将于周五(18日)在银行间债市簿记建档发行66亿元人
民币短期融资券，期限一年。
            
    具体条款如下: 
    
   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)   (亿元)    (月)                                   (缴款日) 
  ======================================================================================= 
  武汉钢铁     190      66        12   4/18簿记建档   中国银行    AAA      4/22    4/23
  集团公司                                            交通银行
  =======================================================================================(完)
    
    更多详情请点选上清所网站(here)
  

 (发稿 吴芳；审校 黄凯)
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