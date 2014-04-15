中国新债：招商银行周五将招标发行113亿元二级资本债，期限10年

路透上海4月15日 - 中国招商银行 周二公告称，将于周五(18日)在银行间市场招标发行113亿元人民币10年期固息二级资本债券，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用固定利率方式，不含利率跳升机制及其他赎回激励机制，所募资金用于部分替换于2013年9月赎回的230亿元次级债券，并将依据适用法律和监管机关的批准适时计入本行二级资本，提高资本充足率。

中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司为此次债券的联席主承销商。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AAA 级，本期债券的评级为AA+级。该期债发行期为4月18日-21日，起息日和缴款截止日同为4月21日。

去年7月，天津滨海农村商业银行发行15亿元10年期二级资本债券，为“中国版”巴塞尔协议III今年起实施后的首个含有减记条款的二级资本工具。

“中国版”巴塞尔协议III于去年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。

减记条款是指，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

银行资本新规实施后，有多家商业银行曾提出发行减记型二级资本工具的计划，工行 就已披露，拟于2014年末前新增发行不超过600亿元等值减记型合格二级资本工具计划，建行 也拟于2015年底前新增发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具。

之后，中国银行 、农业银行 、交通银行 和中信银行 等也披露了相关意向。(完)

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