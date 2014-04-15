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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 13:52 BJT

更新版 1-日本经济：央行总裁称与首相会晤未谈及进一步放宽货币政策

黑田东彦和日本央行的其他官员已再三表示，相信近日消费税上调将不会影响经济，或是阻碍消费者物价实现央行的物价稳定目标。

但很多分析师和交易商称，由于消费者物价涨势可能停滞，日本央行今年将必须再度放宽政策。

日本央行将于4月30日召开下次政策会议，届时将公布最新经济预估。

黑田东彦对记者表示，与安倍的会晤“没有什么特别”，只是日本首相与央行总裁之间面对面的例行意见交换。

知情人士周一对路透表示，周二的会晤将不会改变央行总裁的政策立场。

一些接近安倍的幕僚担心本月消费税上调对经济的冲击大于预期，并且摆脱通缩受到延误，因而希望日本央行做出更多努力。

政府官员过去曾向日本央行施压，引发对央行独立性的怀疑。

但这次这并非政府内部目前的主流观点，日本央行几乎没有面临任何政治压力，经济财政大臣甘利明等安倍内阁的核心成员对央行作为感到满意。(完) (编译 石冠兰/王翔琼；审校 戴素萍)
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