更新版 1-日本经济：央行总裁称与首相会晤未谈及进一步放宽货币政策

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
黑田东彦和日本央行的其他官员已再三表示，相信近日消费税上调将不会影响经济，或是阻碍消费者物价实现央行的物价稳定目标。
但很多分析师和交易商称，由于消费者物价涨势可能停滞，日本央行今年将必须再度放宽政策。
日本央行将于4月30日召开下次政策会议，届时将公布最新经济预估。
黑田东彦对记者表示，与安倍的会晤“没有什么特别”，只是日本首相与央行总裁之间面对面的例行意见交换。
知情人士周一对路透表示，周二的会晤将不会改变央行总裁的政策立场。
一些接近安倍的幕僚担心本月消费税上调对经济的冲击大于预期，并且摆脱通缩受到延误，因而希望日本央行做出更多努力。
政府官员过去曾向日本央行施压，引发对央行独立性的怀疑。
但这次这并非政府内部目前的主流观点，日本央行几乎没有面临任何政治压力，经济财政大臣甘利明等安倍内阁的核心成员对央行作为感到满意。(完) (编译 石冠兰/王翔琼；审校 戴素萍)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。