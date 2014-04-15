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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 13:57 BJT

《全球汇市》美元持坚，美国零售销售数据暗示经济前景增强

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3813 1.3818 -0.04 +0.49 1.3745

美元/日圆 101.86 101.82 +0.04 -3.27 105.30

欧元/日圆 140.70 140.69 +0.01 -2.78 144.73

美元/瑞郎 0.8804 0.8796 +0.09 -1.39 0.8928

英镑/美元 1.6715 1.6728 -0.08 +0.96 1.6556

美元/加元 1.0976 1.0960 +0.15 +3.35 1.0620

澳元/美元 0.9388 0.9420 -0.34 +5.33 0.8913

新西兰元/美元 0.8655 0.8682 -0.31 +5.47 0.8206

澳元/日圆 95.630 95.910 -0.29 +1.90 93.850

新西兰元/日圆 88.170 88.400 -0.26 +2.04 86.410

英镑/日圆 170.27 170.32 -0.03 -2.33 174.33

澳元/新西兰元 1.0843 1.0836 +0.06 -0.05 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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