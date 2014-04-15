《全球汇市》美元持坚，美国零售销售数据暗示经济前景增强

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3813 1.3818 -0.04 +0.49 1.3745
美元/日圆 101.86 101.82 +0.04 -3.27 105.30
欧元/日圆 140.70 140.69 +0.01 -2.78 144.73
美元/瑞郎 0.8804 0.8796 +0.09 -1.39 0.8928
英镑/美元 1.6715 1.6728 -0.08 +0.96 1.6556
美元/加元 1.0976 1.0960 +0.15 +3.35 1.0620
澳元/美元 0.9388 0.9420 -0.34 +5.33 0.8913
新西兰元/美元 0.8655 0.8682 -0.31 +5.47 0.8206
澳元/日圆 95.630 95.910 -0.29 +1.90 93.850
新西兰元/日圆 88.170 88.400 -0.26 +2.04 86.410
英镑/日圆 170.27 170.32 -0.03 -2.33 174.33
澳元/新西兰元 1.0843 1.0836 +0.06 -0.05 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 张涛/石冠兰/王翔琼/杜明霞/李婷仪/于春红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。