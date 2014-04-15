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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 14:28 BJT

台湾股市：收高，明台指期结算后外资态度成关键

路透台北4月15日 - 台湾股市周二收高。分析师指出，受惠美股上日收高，且此前涨幅落后的苹果概念股拉抬，台股今日重拾升势，且因4月台指期 将在明日结算，市场预估期货及现货市场将相互拉抬，有利明日台股大盘续于高档整理。

然而下半周外资动态将成变数，分析师预估外资获利了结令台股回档整理，或持续看好令盘势持坚的机率各半。

台湾加权股价指数 收盘扬升0.67%，收报8,916.71点；成交值 为896.66亿台币，上交易日修正后为787.08亿。

兆丰投顾分析师指出，今日权值股、苹果概念股及落后跌深个股均有所表态，支撑大盘指数走高，但在明日台指期结算后，后续美股是否持稳，可能影响外资持续加码台股的意愿。如果下半周外资未反手卖出，台股仍有机会在高档震荡盘整，但回档机会亦不小。

〞目前我们比较保守看待，认为回档的机会大一些。〞上述分析师说。

据兆丰投顾统计，不计期间小额卖超的中断日数，外资此波买超台股，自2月12日起算，已连买近40日，买超量来到约1,700亿台币，优于过去三年的40日波段买超均量，且接近近三年的最高累计买超量2,000亿台币，需小心外资后续的加码力道。

4月台指期 周二收高0.45%报8,896点。

本地媒体报导，苹果新款iPhone价格可能调高100美元，台湾供应商可能跟着受惠。苹果概念股中，大立光 收高2.59%，鸿海 收涨0.69%，表现均优于大盘。

本地时间14:18时，亚洲股市涨跌互见，其中日股 收高0.62%、韩股 收跌0.24%，香港恒生指数 走跌1.22%。

美国股市周一收涨，花旗集团业绩和强劲的零售销售数据给了投资人买入股票的理由，尽管地缘政治不确定性再度浮现。 (完)
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