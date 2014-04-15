台湾股市：收高，明台指期结算后外资态度成关键

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北4月15日 - 台湾股市周二收高。分析师指出，受惠美股上日收高，且此前涨幅落后的苹果概念股拉抬，台股今日重拾升势，且因4月台指期 将在明日结算，市场预估期货及现货市场将相互拉抬，有利明日台股大盘续于高档整理。
然而下半周外资动态将成变数，分析师预估外资获利了结令台股回档整理，或持续看好令盘势持坚的机率各半。
台湾加权股价指数 收盘扬升0.67%，收报8,916.71点；成交值 为896.66亿台币，上交易日修正后为787.08亿。
兆丰投顾分析师指出，今日权值股、苹果概念股及落后跌深个股均有所表态，支撑大盘指数走高，但在明日台指期结算后，后续美股是否持稳，可能影响外资持续加码台股的意愿。如果下半周外资未反手卖出，台股仍有机会在高档震荡盘整，但回档机会亦不小。
〞目前我们比较保守看待，认为回档的机会大一些。〞上述分析师说。
据兆丰投顾统计，不计期间小额卖超的中断日数，外资此波买超台股，自2月12日起算，已连买近40日，买超量来到约1,700亿台币，优于过去三年的40日波段买超均量，且接近近三年的最高累计买超量2,000亿台币，需小心外资后续的加码力道。
4月台指期 周二收高0.45%报8,896点。
本地媒体报导，苹果新款iPhone价格可能调高100美元，台湾供应商可能跟着受惠。苹果概念股中，大立光 收高2.59%，鸿海 收涨0.69%，表现均优于大盘。
本地时间14:18时，亚洲股市涨跌互见，其中日股 收高0.62%、韩股 收跌0.24%，香港恒生指数 走跌1.22%。
美国股市周一收涨，花旗集团业绩和强劲的零售销售数据给了投资人买入股票的理由，尽管地缘政治不确定性再度浮现。 (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。