版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲市场走势平平，静候中国GDP数据

0543 GMT

* 澳元/美元跌0.31%，美元/日圆升0.04%，欧元/美元跌0.02%，美元/韩元升0.33%

* 日经指数涨0.68%，沪综指跌1.11%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%，美国10年期公债收益率为2.6409%

* 中国3月货币供应增速为2001年以来最弱

* 受融资收缩打击，中国铁矿石库存高企面临风险

* 欧洲市场开盘走势图表，请查看：r.reuters.com/dec27t(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐