中国数据：一季度GDP同比增长7.4%，经济仍存一定下行压力--国家统计局

路透北京4月16日 - 中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4 %，高于路透调查预估中值7.3%；环比增长1.4%。 该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增 速（当时亦为7.4%）。 国家统计局在新闻稿中指出，中国一季度外部环境复杂多变，经济仍存在一定下行压力 。 中国1-3月固定资产投资同比增长17.6%，低于路透调查预估中值为18.1%；一季度工业 和零售销售分别增长8.7%和12%。 单独3月来看，工业和零售销售同比分别增长8.8%和12.2%，路透调查中值分别为9%和12 .1%。 以下为一季度GDP和3月宏观数据详情： 实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期 一季度国内生产总值(GDP) 7.4 7.3 7.2 ~7.7 7.7 7.7 3月数据: 工业增加值 8.8 9.0 8.3 ~ 9.5 8.6 8.9 固定资产投资(不含农户)(1-3 17.6 18.1 17.3 ~ 19.0 17.9 20.9 月) 社会消费品零售总额 12.2 12.1 11.7 ~ 12.7 11.8 12.6 注：GDP前值为2013年四季度数据，3月详细数据前值为1-2月数据。 中国国家统计局上周公布，中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，环比下降0. 5%；其中食品价格同比上涨4.1%，环比下降1.6%。 当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且降幅为八 个月来最大；环比下降0.3%，降幅亦为八个月最大 。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)