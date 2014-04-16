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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 10:06 BJT

中国数据：一季度GDP同比增长7.4%，经济仍存一定下行压力--国家统计局

路透北京4月16日 - 中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4
%，高于路透调查预估中值7.3%；环比增长1.4%。
    
    该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增
速（当时亦为7.4%）。
    
    国家统计局在新闻稿中指出，中国一季度外部环境复杂多变，经济仍存在一定下行压力
。
    
    中国1-3月固定资产投资同比增长17.6%，低于路透调查预估中值为18.1%；一季度工业
和零售销售分别增长8.7%和12%。
    
    单独3月来看，工业和零售销售同比分别增长8.8%和12.2%，路透调查中值分别为9%和12
.1%。 
    
    以下为一季度GDP和3月宏观数据详情：   
                             实际值  预估中值    预估区间    前值   上年同期
 一季度国内生产总值(GDP)      7.4       7.3      7.2 ~7.7     7.7     7.7
                                                                        
 3月数据:                                                               
 工业增加值                   8.8       9.0      8.3 ~ 9.5    8.6     8.9
 固定资产投资(不含农户)(1-3   17.6     18.1     17.3 ~ 19.0  17.9     20.9
 月)                                                                
 社会消费品零售总额           12.2     12.1     11.7 ~ 12.7  11.8     12.6
 注：GDP前值为2013年四季度数据，3月详细数据前值为1-2月数据。
 
    中国国家统计局上周公布，中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，环比下降0.
5%；其中食品价格同比上涨4.1%，环比下降1.6%。
    
    当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且降幅为八
个月来最大；环比下降0.3%，降幅亦为八个月最大 。（完）

 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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