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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 14:14 BJT

韩国股市：收跌，盘中创三个月高位后涌现获利了结

路透首尔4月15日 - 韩国股市周二在触及逾三个月高位后收跌，受获利了结所打压，因全球经济和政策前景充满不确定。

韩股综合股价指数 收低0.2%至1,992.27点，稍早高见2,009.04，为1月2日以来最高水准。

机构投资人卖超韩股3,127亿韩元，为10月23日以来最大卖超量。(完) 　　
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