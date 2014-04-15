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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 14:24 BJT

欧股业绩：罗氏第一季营收下降1%，受汇率不利因素拖累

路透苏黎世4月15日 - 全球最大抗癌药物生产商罗氏 第一季营收下跌1%，因汇率走势带来不利影响，尽管抗癌新药的市场反应不错。

罗氏表示，第一季营收为115亿瑞郎(130.8亿美元)，略低于路透受访分析师平均预估的118.9亿瑞郎。

疲弱的美元、日圆和拉美货币带来影响，拖累第一季营收增幅减少6个百分点。扣除汇率因素的营收为上涨5%。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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