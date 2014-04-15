欧股业绩：雀巢第一季营收成长放缓，预期未来几季将回升

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透苏黎世4月15日 - 雀巢(Nestle) 第一季营收成长率放缓至4.2%，但预估未来几季将回升。第一季营收表现是受到欧洲消费者信心仍弱、复活节假期落点较晚、以及北美气候寒冷影响。
“本公司确认全年展望：下半年业绩份量将较重，且优于市场水准，自体性成长幅度约5%，”雀巢周二声明称。
雀巢目前面临艰难的环境条件，欧洲消费者成本意识强烈，往往选择较便宜的自营品牌商品，而新兴市场表现已经无法弥补发达市场的不足。
雀巢第一季营收增至208亿瑞郎(236.6亿美元)，低于路透调查分析师预估值214.6亿瑞郎。受到瑞郎强势汇率的影响，以瑞郎计价的营收下滑5.1%。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。