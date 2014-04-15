欧股业绩：雀巢第一季营收成长放缓，预期未来几季将回升

路透苏黎世4月15日 - 雀巢(Nestle) 第一季营收成长率放缓至4.2%，但预估未来几季将回升。第一季营收表现是受到欧洲消费者信心仍弱、复活节假期落点较晚、以及北美气候寒冷影响。

“本公司确认全年展望：下半年业绩份量将较重，且优于市场水准，自体性成长幅度约5%，”雀巢周二声明称。

雀巢目前面临艰难的环境条件，欧洲消费者成本意识强烈，往往选择较便宜的自营品牌商品，而新兴市场表现已经无法弥补发达市场的不足。