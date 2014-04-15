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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 14:24 BJT

欧洲金融：西班牙央行本月将对16家银行进行压力测试--报载

路透马德里4月15日 - 西班牙财经报纸五日报(Cinco Dias)援引金融消息人士报导称，西班牙央行本月将自行对16家本国银行进行压力测试。欧洲央行(ECB)今年稍晚的时候将进行压力测试。

报导称，西班牙央行在欧洲央行行动之前进行测试，是为了让本国银行做好准备，迎接更加严格的资产质量检查。

未能立即得到西班牙央行对于上述报导的评论。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)
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