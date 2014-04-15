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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 14:22 BJT

日本股市：日经指数弹离六个月低点，强劲美国数据和日圆走弱支撑人气

路透东京4月15日 - 日本股市周二自六个月低点反弹，因美国零售销售数据强劲，帮助抚慰了乌克兰危机升级背景下的市场不安情绪，打压日圆走低并提振出口股走势。

日经指数 收高0.6%，报13,996.81点，自昨日触及的10月初以来低点反弹。

东证股价指数 上涨0.3%至1,136.09点。JPX-日经400指数400 升0.3%，报10,342.16点。（完）
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