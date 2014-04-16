台湾已公布经济指标--2014/4/16

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 2月 +7.0% -1.82% r 4/23 -- 季调失业率 2月 4.05% 4.07% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 +1.61% -0.05% 5/6 -- ) 外汇存底(亿美元) 3月底 4,191.99 4,179.78 5/5 -- 商品出口(y/y) 3月 +2.0% +7.9% 5/7 -- 商品进口(y/y) 3月 +7.5% +4.9% 5/7 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +5.61% +5.97% 4/25 -- *外销订单(y/y) 2月 +5.7% -2.8% 4/21 +4.6% 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r -- -- ) 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选