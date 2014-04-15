《焦点》欧元区银行业者拨备大量资金，以应对ECB压力测试

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
这20家银行去年提列了715亿欧元以因应贷款损失，较2012年提列数额减少20%，而2012年时的经营状况更为艰困。整体而言，这些银行所提列的准备足以涵盖55%的坏帐。
但是各家银行如何分类不良贷款的细节仍不明朗：Karl Whelan在都柏林表示，“很难评估备抵坏帐数据，因各国及各家银行对于不良贷款的分类及会计处理都各有不同。”
虽有这些不确定性，但投资人已经重新回头投资那些不良贷款比率偏高银行的股权及债务，其中意大利和西班牙银行股的涨幅在欧洲银行业中居前，而希腊则是已经回到公债市场筹资。
“为了寻求收益，投资人已经改口称‘我们真的认为最坏时机已过’”伦敦BCS Asset Management投资经理Edmund Shing表示，他点出投资人愿意买进风险相对偏高资产的新倾向。
资产管理公司F&C信贷主管Ian Robinson表示，“多数人相信欧洲的大型银行业者已经采取必要的基本举措，藉由打销坏帐及筹措资本来清理帐务。”
“但规模较小的银行最后可能是较大的问题。”(完) (编译 田建华/石冠兰/李婷仪/张明钧; 审校 高琦/蔡美珍)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。