《焦点》欧元区银行业者拨备大量资金，以应对ECB压力测试

这20家银行去年提列了715亿欧元以因应贷款损失，较2012年提列数额减少20%，而2012年时的经营状况更为艰困。整体而言，这些银行所提列的准备足以涵盖55%的坏帐。

但是各家银行如何分类不良贷款的细节仍不明朗：Karl Whelan在都柏林表示，“很难评估备抵坏帐数据，因各国及各家银行对于不良贷款的分类及会计处理都各有不同。”

虽有这些不确定性，但投资人已经重新回头投资那些不良贷款比率偏高银行的股权及债务，其中意大利和西班牙银行股的涨幅在欧洲银行业中居前，而希腊则是已经回到公债市场筹资。

“为了寻求收益，投资人已经改口称‘我们真的认为最坏时机已过’”伦敦BCS Asset Management投资经理Edmund Shing表示，他点出投资人愿意买进风险相对偏高资产的新倾向。

资产管理公司F&C信贷主管Ian Robinson表示，“多数人相信欧洲的大型银行业者已经采取必要的基本举措，藉由打销坏帐及筹措资本来清理帐务。”