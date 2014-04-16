台湾货币市场：4月16日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透台北4月16日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期834.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 2兆(万亿)9,766.25亿台币：
04/17 3,360.00亿台币
04/18 3,629.50亿台币
04/21 4,008.30亿台币
04/22 1,028.50亿台币
04/23 2,338.70亿台币
04/24 2,208.80亿台币
04/25 729.50亿台币
04/28 4,217.50亿台币
04/29 1,825.65亿台币
04/30 3,544.30亿台币
05/01 2,865.50亿台币
05/02 10.00亿台币
--国库券到期350亿台币
04/24 财102-8期273天国库券到期350亿
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期14息 19.68125亿
04/23 88乙1期15息 21.15亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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