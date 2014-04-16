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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：4月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月16日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期834.00亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--------------------------------------------------------

(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 2兆(万亿)9,766.25亿台币：

04/17 3,360.00亿台币

04/18 3,629.50亿台币

04/21 4,008.30亿台币

04/22 1,028.50亿台币

04/23 2,338.70亿台币

04/24 2,208.80亿台币

04/25 729.50亿台币

04/28 4,217.50亿台币

04/29 1,825.65亿台币

04/30 3,544.30亿台币

05/01 2,865.50亿台币

05/02 10.00亿台币

--国库券到期350亿台币

04/24 财102-8期273天国库券到期350亿

--公债还本付息40.83125亿台币

04/21 89乙1期14息 19.68125亿

04/23 88乙1期15息 21.15亿

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
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