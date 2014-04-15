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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 14:35 BJT

澳洲股市：收高，受银行股涨势支撑

路透悉尼4月15日 - 澳洲股市周二上升0.6%，受银行类股上涨支撑，投资者因隔夜美股反弹而受到鼓舞。

但中国数据疲弱及乌克兰紧张局势持续抑制升势，澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨29.3点，收报5,388.2点。该指数周一下跌1.3%，创一个月来最大跌幅。

澳洲总理艾保德表示，已批准在悉尼建造第二个机场，这是政府改善该国最大城市基础设施的最新行动。Sydney Airport Holdings 股价收低1%。(完)
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