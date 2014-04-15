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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 14:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆隐含波动率陷于长期低档

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* 美元/日圆现汇走势迟滞，接近复活节周末的选择权隐含波动率承压

* 买盘向下分布到接近101.00，卖盘在102.00附近及接近102.50

* 波动率维持在上周触及的2012年11月/12月以来低档

* 一周期波动率在亚洲时段报6.25%，一个月期波动率齐平周四触及的7.25%低点，三个月期波动率仅7.9%

* 一个月期隐含波动率走势与每日历史波动率相符，抑制隐含波动率进一步下跌(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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