《路透晚报》--4月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国M2增速创新低凸显资金缺口，但货币政策大幅放松暂难期

受去年高基数、影子银行监管效果显现等因素影响，中国3月M2增速创出有数据以来新低，同时，社会融资规模同比回落但仍不低。资金供求两端的增速，需求端仍明显高于供给端，进而继续推动着实体经济“调结构”。

--中国金融：央行官员称今年M2增速将前低后高，预计将达到13%左右

中国人民银行调查统计司司长盛松成周二称，今年M2增速将走出前低后高的曲线，预计全年将达到13%左右。

--《市场讯号》全球物价逆QE而行可能预示经济长期低增长

全球物价增速还在延续长达数年的放缓态势，可能预示着全球经济确实已经步入了一个较为长期的低增长时期，重获动能需要经过长期的经济社会结构调整，以及在科技进步、组织创新及管理优化等方面取得新的进展，并非简单量化宽松政策就能化解。

--《热点聚焦》推进利率市场化中国央行高层现分歧？强调困难无碍改革决心

就在中国央行行长周小川明确表示利率市场化或将在两年内实现的整整一个月之后，有人跳出来唱反调，说条件还不具备。而这人正是他的得力副手--央行副行长易纲，这真是赚足了眼球的情节。但这一切，恐怕只是舆论为吸引外界注意力的误读。

--《焦点》中国信托业监管趋严，刚性兑付“魔咒”短期仍难破

飞速飙升、规模已破10万亿元人民币的中国信托业黄金时代已过，迎接其的是更严监管和降速控风险思路。不过有关信托股东“兜底”职责的条款，则令信托业备受诟病的刚性兑付“魔咒”短期仍难被打破。

--《焦点》长三角：昔日的经济成长引擎，今日的信贷风险之源

近些年来，苏州成为一座雄踞长江三角洲中心地带的工业重镇。长三角地区与广东省的珠江三角洲一道，共同推动着中国经济的繁荣。而今，在政府的默许下，一场痛苦的企业去杠杆化风潮席卷而来，长三角处在了这场地震的震中。所有贷款违约中，有三分之一来自这个地区，获取信贷变得越来越难。

--投行观点：中国近期微刺激政策对经济拉动有限，因效果递减--高盛

国际知名投行高盛中国区副主席兼首席投资策略师哈继铭在最新报告中指出，近年来的经验表明，刺激政策对中国经济的推动作用正日益减弱，况且近期中国公布的刺激政策规模较小，对国内经济拉动作用较为有限。

--中国保险：保监会力推险资助力新型城镇化，拟探索新型投资工具

中国保监会近日出台保险业服务新型城镇化的指导意见，对此保监会副主席王祖继表示，保险资金将探索优先股等新型投资工具和方式，满足基础设施建设多元化的融资需求。

--中国房地产：地价涨势七个季度来首度放慢，二季度预计进一步缓和--报告

随着今年以来中国楼市的降温，土地市场也受到波及。中国土地勘测规划院发布报告称，今年一季度地价水平温和上涨，环比增幅为七个季度来首次收窄，预计住宅用地等的价格涨势在二季度将进一步放缓。

--台湾金融：兆丰金控拟将台企银释股予东南亚银行--报载

台湾工商时报周二报导，兆丰金控内部规划将透过并购印尼与马来西亚的银行，一方面为兆丰引进相关的海外策略性投资人，一方面同步释股台企银。此案如果获财政部核准执行，不仅将是公股金控首度成功引进海外策略性投资人，而且该策略性投资人还可同时持有两家公股金融机构股权。

--香港社会：高铁香港段工程将未能如期在2015年完工--官员

香港运输及房屋局局长张炳良周二表示，获港铁公司通知高铁香港段建造工程将未能如期在2015年完成。在近年建筑费不断上涨及通胀下，意味着这项造价高达669亿港元的跨界基建工程，有可能进一步超支。

【固定收益】

--中国公开市场：宽资金及国库现金投放致正回购加码，维稳意图未改

中国央行公开市场周二正回购规模较上周同期大增近两倍至1,720亿元人民币。不过由于目前银行间市场流动性极为充裕，且当日有500亿元国库现金定期存款招标提供助力，资金面未受扰动。

--中国债市：六个月国库定存利率走低，银行信贷放缓压制需求

中国财政部周二招标的三个月期国库现金定存，中标利率远低于上次。市场人士指出，在当前资金面仍旧较为宽松的背景下，银行对资金需求相对有限，且银行放贷较之前有所减少亦对该期定存招标有影响，致当期国库定存资金需求偏弱。

--新债招标：中国国开行增发债定位多偏低，经济疲态令中长端价值渐显

中国国家开发银行周二招标的“福娃”增发债(五债同发)，除一年期外，三至10年期收益率定位均偏低。市场人士表示，更多数据验证中国经济增长疲态，令中长端投资价值开始显现，收益率曲线较此前趋于平坦化。

--《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值4.37%，经济疲弱支撑需求

中国财政部周三将跨市场招标续发行10年固息国债。路透调查显示，10年为关键期限国债，目前资金维持宽松格局，各项数据显示经济增长乏力，料支撑现券中长端需求，明日续发国债收益率定位略低于二级，预测均值落在4.37%。

--中国货币市场：央行回笼加力难阻回购利率下行，七天和14天再现倒挂

中国央行周二公开市场回笼加力，但仍难改银行间市场的宽松资金面，主要质押式回购加权利率继续下行，其中14天期品种在开盘价偏低的带动下领跌，并与七天品种再现倒挂局面。

--中国债市动态：现券稳中偏暖，M2增速明显回落抵补正回购操作加码冲击

中国银行间市场现券周二稳中偏暖，利率互换(IRS)跌幅更大一些。市场人士表示，3月广义货币供应量(M2)增速较上月明显回落,抵补了正回购操作量不小所造成的冲击，加之市场流动性仍非常宽松，一二级市场收益率继续趋于下探。

【外汇】

--中国汇市：中间价引领人民币略贬，明日公布首季GDP数据前市场谨慎

人民币兑美元即期汇率周二小幅收跌。隔夜美元走强后，中间价顺势低开于七个月以来新低的6.1571元。盘面上供求相对均衡，在周三中国公布一季度GDP数据前市场保持谨慎。

--CNH动态：人民币即期续贬至13个月来新低，近期将在偏弱区间运行

离岸人民币现汇周二早盘即延续昨日跌势，一度跌至6.2315，创自去年3月4日以来市场低位。交易人士认为，市场等待明日中国国内生产总值（GDP）等数据，但料近期人民币兑美元会在偏弱区间运行。

--离岸人民币：跨境人民币业务井喷，一季度贸易结算量大增65%

跨境人民币业务于今年一季度呈现井喷之势。中国人民银行周二公布的数据显示，首季的跨季贸易人民币结算业务同比大增65%，而直接投资人民币结算业务则增逾一倍多。

--离岸人民币：台湾银行业3月底人民币存款2,683.92亿元，月增8.64%

台湾央行周二表示，至今年3月底止，台湾银行业累计人民币存款 TWRMBDEPO 达2,683.92亿元，较前月成长约8.64%，增速有所放缓。

【证券】

--中港个股：工行称今年的不良贷款率有望控制在1.2%以下--行长

全球资产最大的银行--中国工商银行行长易会满周二称，该行今年的不良贷款率有望控制在1.2%以下，并将进一步加大不良资产处置力度。

--中国股市：沪综指收挫逾1%创近一个月最大跌幅，宏观数据公布前趋谨慎

中国股市沪综指周二收挫逾1%，并创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，沪港通的利多效应已基本被市场消化，而国家统计局明日将公布国内生产总值(GDP)等重要经济数据，因此市场气氛偏谨慎，部分投资者先行退场。

--《焦点》中国钻井设备与服务企业进军海外市场，与老牌对手一较高下

全球石油企业更多地从中国购买服务和设备，因为成本更低廉，且该国新掌握的专业知识对老牌竞争对手构成挑战。

--香港个股：冠捷科技料首季净亏损大幅增加，受累需求疲弱及重组开支

全球最大电脑显示器生产商--冠捷科技 0903.HK 周二表示，初步预期今年首季的净亏损将达4,000-6,000万美元，较去年同期的净亏损480万美元大幅增加，受累市场需求疲弱及重组开支所致。

--中国航空：春秋航空今起暂停上海至马来西亚沙巴航线，因赴马旅游下滑