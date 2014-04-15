表格：美国2月整体资本净流入1,677亿美元

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透华盛顿4月15日 - 美国财政部周二公布：
* 美国2月整体资本净流入1677亿美元
* 外资2月通过交易途径净买入857亿美元
* 中国2月持有1.273万亿美元美国公债，1月修正后为持有1.276万亿美元
* 日本2月持有美国公债1.211万亿美元，1月持有1.201万亿美元
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)：
2月 1月 12月
月度资本净流入 167.7 87.0 -164.0
民间 147.5 119.8 -164.2
官方 20.3 -32.8 0.2
外资净买入长期证券 76.5 -2.1 -70.9
通过换股等非交易途径买入 -9.3 -9.8 -24.9
通过交易途径净买入 85.7 7.7 -46.0
外资净买入美国证券 84.8 -14.8 -18.6
民间 66.3 1.8 -1.7
官方 18.5 -16.5 -16.9
外资净买入长期美国证券:
美国公债 92.4 -0.6 17.9
美国机构债 -0.8 -4.0 -15.4
美国股票 -0.9 -5.8 -13.7
美国公司债 -6.7 -4.4 -7.5
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1272.9 1275.6 1270.0
日本 1210.5 1201.4 1182.5
比利时 341.2 310.3 256.8
加勒比海金融中心 299.7 298.2 295.3
(Carib Bnkng Ctrs)
巴西 243.9 246.0 245.4
石油出口国家 243.7 246.4 238.3
台湾 180.0 179.1 182.2
英国 175.4 163.1 163.7 (完)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。