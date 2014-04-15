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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 21:08 BJT

表格：美国2月整体资本净流入1,677亿美元

路透华盛顿4月15日 - 美国财政部周二公布：

* 美国2月整体资本净流入1677亿美元

* 外资2月通过交易途径净买入857亿美元

* 中国2月持有1.273万亿美元美国公债，1月修正后为持有1.276万亿美元

* 日本2月持有美国公债1.211万亿美元，1月持有1.201万亿美元

以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)：

2月 1月 12月

月度资本净流入 167.7 87.0 -164.0

民间 147.5 119.8 -164.2

官方 20.3 -32.8 0.2

外资净买入长期证券 76.5 -2.1 -70.9

通过换股等非交易途径买入 -9.3 -9.8 -24.9

通过交易途径净买入 85.7 7.7 -46.0

外资净买入美国证券 84.8 -14.8 -18.6

民间 66.3 1.8 -1.7

官方 18.5 -16.5 -16.9

外资净买入长期美国证券:

美国公债 92.4 -0.6 17.9

美国机构债 -0.8 -4.0 -15.4

美国股票 -0.9 -5.8 -13.7

美国公司债 -6.7 -4.4 -7.5

主要外国投资者持有的美国公债:

中国大陆 1272.9 1275.6 1270.0

日本 1210.5 1201.4 1182.5

比利时 341.2 310.3 256.8

加勒比海金融中心 299.7 298.2 295.3

(Carib Bnkng Ctrs)

巴西 243.9 246.0 245.4

石油出口国家 243.7 246.4 238.3

台湾 180.0 179.1 182.2

英国 175.4 163.1 163.7 (完)
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