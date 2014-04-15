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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 14:53 BJT

《汇市简讯》英镑/美元下跌看向1.6700买单，受零售销售欠佳拖累

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* 英镑/美元在欧洲盘初走跌逼近1.6700，欧陆市场消化英国BRC零售销售数据

* 英国3月同店零售销售较上年同期下滑1.7%，市场原预估成长1%--BRC

* 买盘在1.6700

* 1.6700下方在1.6685-90有买盘。1.6683为英镑由1.6460升至1.6821的38.2%回档位

* 阻力位在亚洲盘高点1.6730、周一欧洲/纽约盘高点1.6743、及1.6787

* 0830GMT将公布英国3月CPI。市场预估年增率将创逾四年低位1.6%。2月CPI年增率1.7%(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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