《汇市简讯》英镑/美元下跌看向1.6700买单，受零售销售欠佳拖累

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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* 英镑/美元在欧洲盘初走跌逼近1.6700，欧陆市场消化英国BRC零售销售数据
* 英国3月同店零售销售较上年同期下滑1.7%，市场原预估成长1%--BRC
* 买盘在1.6700
* 1.6700下方在1.6685-90有买盘。1.6683为英镑由1.6460升至1.6821的38.2%回档位
* 阻力位在亚洲盘高点1.6730、周一欧洲/纽约盘高点1.6743、及1.6787
* 0830GMT将公布英国3月CPI。市场预估年增率将创逾四年低位1.6%。2月CPI年增率1.7%(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。