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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 10:02 BJT

中国数据：3月发电量同比增长6.2%，钢材产量增长5.0%--国家统计局

路透北京4月16日 - 中国国家统计局周三公布，3月发电量4,528亿千瓦时，同比增长6.2%；原油加工量4,192万吨，同比上升2.6%。

国家统计局并公布，3月钢材产量9,507万吨，同比增加5.0%。

国家统计局此前数据显示，中国1-2月发电量8,162亿千瓦时，同比增长5.5%；原油加工量7,878万吨，同比下降1.0%；钢材产量16,573万吨，同比增长4.9%。（完）

(欲了解详情，请点选中国国家统计局网站 www.stats.gov.cn) (发稿 乔艳红/李贺; 审校 黄凯)
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