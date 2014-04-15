全球金市：金价自三周高点回落，因美元上升抵消避险买需的影响

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1313.34 -12.76 -0.96
现货银 19.76 -0.16 -0.8
现货铂金 1450 -9.9 -0.68
现货钯金 795.5 -10.6 -1.31
COMEX期金 1314 -13.5 -1.02
COMEX期银 19.77 -0.24 -1.2
汇率
欧元/美元 1.3811
美元指数 79.807(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/李婷仪 审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。