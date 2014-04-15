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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 15:32 BJT

全球金市：金价自三周高点回落，因美元上升抵消避险买需的影响

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价格 变动 涨跌%

现货金 1313.34 -12.76 -0.96

现货银 19.76 -0.16 -0.8

现货铂金 1450 -9.9 -0.68

现货钯金 795.5 -10.6 -1.31

COMEX期金 1314 -13.5 -1.02

COMEX期银 19.77 -0.24 -1.2

汇率

欧元/美元 1.3811

美元指数 79.807(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/李婷仪 审校 于春红)
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