香港金融：去年末银行对内地贷款逾2.2万亿港元，风险管理到位--金管局

* 去年末港银对内地贷款总额逾2.2万亿港元

* 金管局称银行风险管理到位，无意收紧监管

* 不会对内地贷款设限

* 7月起银行每月报备稳定资金比率

路透香港4月15日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，去年末香港银行业对中国内地相关贷款总额逾2.2万亿港元，风险管理到位，金管局目前无意收紧现行监管。

过去四年香港银行对中国的贷款急增，金管局为确保银行风险管理质素，由最初订定信贷标准至去年订定流动性标准，但中国经济成长减速、企业发生债务违约，令人关注港资银行对内地信贷风险。

金管局副总裁阮国恒称，内地贷款风险管理情况等同企业银行，不能作出一刀切的监管要求，金管局没有对个别银行作出限制内地贷款的指引，亦不会设定货存比率限制或作出差异化管理。

“香港银行对内地贷款有实质经济或营运支持，目前风险管理到位。”他说，“金管局会经常检讨银行对内地贷款的风险管理，暂时没有新措施。”

根据金管局的数据，2013年末港银对内地相关贷款总额为2.276万亿港元，这不包括贸易融资；若计入贸易融资（3,130亿港元）、债券及其他投资（5,720亿港元）以及表外项目（4,410亿港元），则总敞口为3.6万亿港元。

阮国恒称，按特定贷款分类计，港银对内地贷款的比率为0.29%，低于零售银行特定贷款比率0.48%。去年末内地贷款占银行业整体贷款40%，占总资产13%。

据金管局的分析，在逾2.2万亿港元的内地贷款之中，借出方为外资银行、香港本地银行以及香港银行内地子行，占比分别为43%、36%及21%。外资银行中又以中国银行为主，占比40%，余下为以日本和新加坡为主的外资银行。

而贷款连贸易融资总额2.589万亿港元计，借入方以内地大型国企的占比最多，达50%，其中相当一部分于境外使用。而香港大型企业以及内地民企的占比分别为31%及19%。

**要求银行提前于3月底提交稳定资金比率**

金管局去年底引入稳定资金要求，以确保银行在内地相关贷款增长的同时有足够资金规模，避免在流动性收紧时大幅收紧信贷。该要求对银行在某时段的信贷年化率增速超过20%以及贷存比率超过70%时，需要提高稳定资金的水平，而稳定资金的定义是长期资金，因此措施对一些没有存款业务的外资银行影响较大。

阮国恒称，今年以来银行业对内地贷款扩张速度较预期快，因此金管局要求银行提前于3月底（原为6月底）提交稳定资金比率，并计划自7月起按计划实行每月报备。

他并称，金管局在资料收集有别于其他机构如国际清算银行（BIS），因此在数据分析上亦有不同程度区别，亦不能单以香港本地生产总值（GDP）与贷款数字作出比较，因中国银行在境外使用比例较高。此外，2010年香港对内地贷款总额为1,680亿港元，不是零。

此前BIS数据显示，去年外资银行对中国贷款达到1万亿(兆)美元，而10年前几乎为零。分析师估计，这些贷款中港资银行所占比重最大。而香港金融管理局报告显示，目前未偿还贷款规模为4,300亿美元，相当于香港国内生产总值(GDP)的165%。