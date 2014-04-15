台湾基金：2月境外基金规模突破3兆台币，续创历史新高

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北4月15日 - 台湾投信投顾公会周二公布2月境外基金规模达3.11兆台币，较上月的2.998兆增长3.73%，续创历史新高。就成长幅度而言，股票型基金月增率达5.18%，规模达1.29兆。高收益债月增率也有5.56%，规模约为1.10兆。
境内基金规模与上月持平在2兆台币水准。虽然近期股市表现热络，但台股基金规模仅较上月成长0.2%至2,612.53亿台币，显示投资人居高思危的审慎态度。
国内投资的货币市场基金规模也自2月的8,588.40亿台币下滑至3月的8,325.38亿，衰退3.06%。
目前投信投顾公会共有37家投信会员。台湾共有77家境外基金机构、42家总代理人、1,012档境外基金。(完)
参看相关细节，可点选投信投顾公会网站(www.sitca.org.tw/Default.aspx) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。