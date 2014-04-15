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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 16:04 BJT

台湾基金：2月境外基金规模突破3兆台币，续创历史新高

路透台北4月15日 - 台湾投信投顾公会周二公布2月境外基金规模达3.11兆台币，较上月的2.998兆增长3.73%，续创历史新高。就成长幅度而言，股票型基金月增率达5.18%，规模达1.29兆。高收益债月增率也有5.56%，规模约为1.10兆。

境内基金规模与上月持平在2兆台币水准。虽然近期股市表现热络，但台股基金规模仅较上月成长0.2%至2,612.53亿台币，显示投资人居高思危的审慎态度。

国内投资的货币市场基金规模也自2月的8,588.40亿台币下滑至3月的8,325.38亿，衰退3.06%。

目前投信投顾公会共有37家投信会员。台湾共有77家境外基金机构、42家总代理人、1,012档境外基金。(完)

参看相关细节，可点选投信投顾公会网站(www.sitca.org.tw/Default.aspx) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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