中国股市：沪综指收挫逾1%创近一个月最大跌幅，宏观数据公布前趋谨慎

路透上海4月15日 - 中国股市沪综指周二收挫逾1%，并创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，沪港通的利多效应已基本被市场消化，而国家统计局明日将公布国内生产总值(GDP)等重要经济数据，因此市场气氛偏谨慎，部分投资者先行退场。

沪综指收盘报2,101.601点，跌29.938点或1.40%，与3月20日跌幅持平。上证A股今日成交额910亿元人民币，上日为864亿元。

“沪港通对A+H的利好效应差不多消化完了，明天又要公布GDP数据，大家想先看看数据怎么样，国家是否会有什么政策出来。”长江证券分析师宋中庆表示。

中国国家统计局周三将公布一季度GDP等关键经济数据。路透调查显示，一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。

中国央行行长周小川上周五表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。