上海破获特大医托诈骗案 抓获160人

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月15日 - 上海警方周二称，成功捣毁一个医托诈骗团伙，抓获涉案人员160人。该案已查明受害人数超过500人，涉案金额近170万元。
该团伙用威逼利诱等方式承包四家民营医疗机构，雇医托欺骗患者就诊，让无医师资格的所谓医生号脉配药，并高价卖给患者。
上海警方称，经过数月的缜密侦查，4月2日出动近600名警力进行围剿，抓获160名涉案人员，缴获多箱药品和仿真枪支。
该团伙招募医托，在各大医院、地铁站行骗，将患者诱骗至四家民营医疗机构就诊，并高价售出药品，虚高的药品价格往往是真实价格的10倍。
《上海日报》和新华社等中国官方媒体都进行了报导，这是上海市近年来最大的一起医托诈骗团伙案。报导还指出，抓获的涉案人员中，114人已经被拘捕。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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