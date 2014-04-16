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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 10:03 BJT

中国房地产：1-3月房地产开发投资同比增16.8%，新开工面积降25.2%

路透北京4月16日 - 中国国家统计局周三公布，中国1-3月房地产开发投资同比增16.8%，前两月的增速19.3%。

统计局并公布，1-3月房屋新开工面积同比降25.2%；商品房销售面积同比下降3.8%，销售额降5.2%。

此前数据显示，今年前两月房屋新开工面积同比下降27.4%；同期，商品房销售面积同比下滑0.1%，销售额同比降3.7%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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