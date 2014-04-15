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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 15:36 BJT

背景资料：欧元区大型银行2013年贷款损失拨备情况

路透伦敦4月15日 - 欧元区20家最大的上市银行2013年共拨备了715亿欧元贷款损失准备金。

具体情况如下：

单位：百万欧元

意大利裕信银行(UniCredit) 13,658

西班牙桑坦德银行 10,863

Intesa Sanpaolo 7,131

西班牙对外银行(BBVA) 5,776

CaixaBank 4,329

法国巴黎银行(BNP Paribas) 4,054

法国兴业银行(Societe Generale) 4,052

法国农业信贷银行(Credit Agricole) 2,961

Banco Popular Espanol 2,324

荷兰国际集团(ING) 2,288

德意志银行 2,029

Sabadell 1,764

Erste Bank 1,763

德国商业银行 1,747

比利时联合银行(KBC) 1,719

Bank of Ireland 1,665

Bankia 1,249

Raiffeisen 1,149

Mediobanca 576

Natixis 392

合计 71,489(完)

(编译 白云; 审校 张明钧)
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