背景资料：欧元区大型银行2013年贷款损失拨备情况

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透伦敦4月15日 - 欧元区20家最大的上市银行2013年共拨备了715亿欧元贷款损失准备金。
具体情况如下：
单位：百万欧元
意大利裕信银行(UniCredit) 13,658
西班牙桑坦德银行 10,863
Intesa Sanpaolo 7,131
西班牙对外银行(BBVA) 5,776
CaixaBank 4,329
法国巴黎银行(BNP Paribas) 4,054
法国兴业银行(Societe Generale) 4,052
法国农业信贷银行(Credit Agricole) 2,961
Banco Popular Espanol 2,324
荷兰国际集团(ING) 2,288
德意志银行 2,029
Sabadell 1,764
Erste Bank 1,763
德国商业银行 1,747
比利时联合银行(KBC) 1,719
Bank of Ireland 1,665
Bankia 1,249
Raiffeisen 1,149
Mediobanca 576
Natixis 392
合计 71,489(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。