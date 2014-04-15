版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 15:27 BJT

中国新债：天津农商行周五招标发至多36亿元二级资本债，期限10年

路透上海4月15日 - 中国天津农村商业银行股份有限公司周二公告称，将于周五(18日)在银行间市场招标发行不超过36亿元人民币10年期固息二级资本债，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权，募集资金将用于补充二级资本。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债缴款日和起息日同为4月22日，主承销商为中国国际金融有限公司。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债 券的信用等级为AA级。

截至2013年6月末，天津农商行资本充足率为10.28%，不良贷款率为1.89%，拨备覆盖率200.27%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐