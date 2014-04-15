英国经济：央行MPC委员布罗德班特称，有迹象显示企业正在加大投资

路透伦敦4月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周二表示，有迹象显示随着经济复苏，英国企业正在加大投资。

布罗德班特在接受英国广播公司(BBC)采访时称，有迹象显示“几乎每个行业”都在成长，汽车销售和建筑类公司成长居前。

布罗德班特指出，“(企业)准备作出投资决定，而两三年前当他们对经济会否复苏，欧元区将出现什么情况等问题担忧时，是不会做出这样的投资决议的”。他将于7月担任英国央行副总裁。

消费者支出以及楼市回暖，是近期英国经济复苏的主要驱动因素。英国央行已表示，出口和企业投资回升是确保经济持续复苏的必要条件。(完)