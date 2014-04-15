英国经济：央行MPC委员布罗德班特称，有迹象显示企业正在加大投资

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦4月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周二表示，有迹象显示随着经济复苏，英国企业正在加大投资。
布罗德班特在接受英国广播公司(BBC)采访时称，有迹象显示“几乎每个行业”都在成长，汽车销售和建筑类公司成长居前。
布罗德班特指出，“(企业)准备作出投资决定，而两三年前当他们对经济会否复苏，欧元区将出现什么情况等问题担忧时，是不会做出这样的投资决议的”。他将于7月担任英国央行副总裁。
消费者支出以及楼市回暖，是近期英国经济复苏的主要驱动因素。英国央行已表示，出口和企业投资回升是确保经济持续复苏的必要条件。(完)
(编译 王翔琼；审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。