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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 15:18 BJT

全球贵金属：4月14日SPDR黄金持仓量增加，iShares白银持仓量持平

路透4月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五增加0.22%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量保持不变。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,920,817.0 4月14日 25,863,015.8 4月11日 57,801.2 0.22%

iShares 328,869,119.1 4月14日 328,869,119.1 4月11日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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