欧洲个股：雀巢预计今年投入成本将以较低个位百分数增长

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透苏黎世4月15日 - 食品集团雀巢 确认预计今年投入成本将以个位数增长，尽管近期咖啡价格上涨。
该公司财务长Wan Ling Martello周二在电话会议上对投资者称，“我们并未改变较低个位数增幅的预估指引，但将高于2013年。”
“下半年我们将有更大的定价影响力。”
雀巢第一季以瑞郎计的营收成长率为4.2%，其中销量贡献2.6%，商品价格上涨贡献1.6%。(完)
(编译 于春红; 审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。