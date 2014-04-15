欧洲个股：雀巢预计今年投入成本将以较低个位百分数增长

路透苏黎世4月15日 - 食品集团雀巢 确认预计今年投入成本将以个位数增长，尽管近期咖啡价格上涨。

该公司财务长Wan Ling Martello周二在电话会议上对投资者称，“我们并未改变较低个位数增幅的预估指引，但将高于2013年。”

“下半年我们将有更大的定价影响力。”

雀巢第一季以瑞郎计的营收成长率为4.2%，其中销量贡献2.6%，商品价格上涨贡献1.6%。(完)