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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 16:26 BJT

台湾汇市：台币微收低重回区间整理，后市不明股市仍居观察重点

* 买卖盘交错令价位区间来回
    * 午后外资汇入重现力道
    * 明日实质交投料在30.100-30.250

    路透台北4月15日 - 台币兑美元  周二收低0.2分。台币今日午前随主
要亚币趋弱，不过午后外资汇入重现力道，缩减了台币贬幅。交易员认为股市走势存在变数
，外资对盘势的影响力仍在，预料后市走法尚不明朗，明日台币估在30.100-30.250间来回
。
    
    汇银人士指出，午前本地油款及进口商仍出现一定的美元买盘，且外资汇入力道并不明
显，令台币挫跌至30.200弱方。然而台股收盘上涨且外资连续17天买超，让汇市在午盘开市
后虽见部分外资获利了结的汇出，但亦重见汇入的台币买盘浮现，买卖盘交错让台币贬幅收
敛。
        
    〞后面要看看美股表现如何，目前看起来股市是有止稳的感觉。〞一外资银行交易员说
。
    
    除了股市表现影响外资进出意愿，汇银人士也指出，中国缓成长议题及乌克兰的地缘政
治风险仍是本周其他交易日的变数。人民币 今日虽趋于弱势，但午后贬幅亦有收
敛，在明日中国公布第一季经济成长率前后，市场亦需观察近来本地市场较为关注的人民币
走势。
        
    另位本地银行交易员认为，目前台币走势仍不稳定，但预估外资不会集中及过快汇出，
为台币走势提供了一定保护，台币弱方在30.200附近估将整理一段时间，而此前涨多的亚币
也预料同步陷入整理，静待国际消息面给予指引。
    
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间暂看在30.100-30.250，30元整数关卡暂时成为
台币走高的阻力区，短线不易突破。
    
    今日台币实质交易区间主要在30.150-30.248，上日则在30.094-30.210。       
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价持续收
敛；一个月远汇报价 尾盘在30.140/30.160左右，上日纽约盘收在30.150。
    
    台湾股市 周二收高0.67%。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超57
.23亿台币，自3月21日以来至今已是连续第17个交易日买超，共计买超1,034.07亿台币。 
    
    周二亚洲多数新兴市场货币下滑，因鼓舞士气的美国零售数据提振美元，而乌克兰的地
缘政治紧张形势减少对风险较高资产的偏好。投资者保持审慎，本周美国联邦储备理事会(
美联储/FED)总裁叶伦将发表讲话，周三中国将公布第一季国内生产总值(GDP)数据。[EMRG/
SGCN]   
        
    本周余日重大数据及经济事件：
    4/15(二)：美国3月CPI、美国4月纽约联储制造业指数、美国2月整体资本净流动、美国
4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话、美国
波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表演说、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔讲话
；
    4/16(三)：中国第一季国内生产总值(GDP)、中国3月社会消费品零售总额和工业增加值
、中国房地产投资和销售情况3月报告、日本2月工业生产修正值、欧元区通胀率3月终值、
美国3月房屋开工和建筑许可、美国3月工业生产、韩国3月PPI、美联储公布经济状况褐皮书
、欧洲央行(ECB)管理委员会会议；
    4/17(四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国费
城联储4月制造业指数；
    4/18(五)：中国70个大中城市住宅销售价格3月报告。  
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
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