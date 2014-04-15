香港社会：高铁香港段工程将未能如期在2015年完工--官员

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港4月15日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周二表示，获港铁公司 通知高铁香港段建造工程将未能如期在2015年完成。在近年建筑费不断上涨及通胀下，意味着这项造价高达669亿港元的跨界基建工程，有可能进一步超支。
港府当年在推动高铁香港段计划时，在收地、车站选址、工程造价等多方面都引起社会上不少的争议，在2010年1月的立法会高铁拨款议案表决前夕，更引发逾万人在立法会前集会抗议。最后拨款仍正式获得通过。
虽说此前已有本地媒体报导，高铁香港段或会延期通车，但政府和港铁方面一直否认。张炳良表示，他是在刚过去的周末才被港铁通知工程未能如期在2015完成。
“上周末，港铁公司主席持和行政总裁通知我，表示依照港铁公司最新掌握的施工进度，高铁香港段工程将会有一定的延误，未必能在2015年完成，对于这个消息，我感到非常之惊讶和意外。”张炳良对记者表示。
他续称，已要求港铁公司尽快就工程进度向政府提交全面的报告，及向公众交代最新情况。此外，他亦责成路政署署长就高铁工程进度作出审视和评估，并向其提交报告，以及在5月2日联同港铁代表出席立法会铁路事宜小组委员会，交代详情。
被问到媒体早已有消息指高铁香港段工程将会延迟完成，为何他仍感到“惊讶”时，张炳良回应说，直至去年底为止，政府收到港铁的定期报告，当时的分析及对工程进展的评估亦是2015年内完成工程，此后六至九个月进行测试和试运行后便直式通车。至于具体工程要延迟多久，仍有待港铁的详尽解释和全面评估。
据港铁公司网页介绍，全长26公里的高铁香港段全长26公里为策略性铁路项目，由西九龙直达深圳/香港分界，连接内地1.6万公里长的高速铁路网络，加强香港作为中国南大门的重要角色。工程于2010年1月底正式展开，料2015年完工。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。