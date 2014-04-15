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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 15:49 BJT

《全球汇市》美元持坚，德国ZEW数据可能拖累欧元

欧元兑日圆 微跌，报140.65日圆；欧元兑美元 亦下滑，报1.3813美元，处在周五所及三周高点1.3906美元下方。

日本央行总裁黑田东彦周二表示，在例行会晤中，首相安倍晋三并没提及需要进一步实施宽松货币政策。日圆对此反应不大。

黑田东彦在午餐会后对记者表示，日本仍处在实现央行2%通胀目标的进程中，但物价有望实现该目标。黑田东彦还表示，他告诉首相安倍晋三，如有必要将会毫不迟疑地调整政策。

澳元兑美元 下跌0.4%至0.9385美元，最近关注焦点是周三出炉的中国国内生产总值(GDP)等数据。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3804 1.3818 -0.10 +0.43 1.3745

美元/日圆 101.81 101.82 -0.01 -3.31 105.30

欧元/日圆 140.54 140.76 -0.16 -2.83 144.63

美元/瑞郎 0.8809 0.8796 +0.15 -1.33 0.8928

英镑/美元 1.6692 1.6728 -0.22 +0.82 1.6556

美元/加元 1.0991 1.0960 +0.28 +3.49 1.0620

澳元/美元 0.9387 0.9420 -0.35 +5.32 0.8913

新西兰元/美元 0.8639 0.8682 -0.50 +5.28 0.8206

欧元/瑞郎 1.2162 1.2155 +0.06 -0.89 1.2271

欧元/英镑 0.8269 0.8258 +0.13 -0.34 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0704 9.0706 -0.00 +2.52 8.8474

美元/挪威克朗 5.9683 5.9622 +0.10 -1.62 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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