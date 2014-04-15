欧洲个股：意大利西雅那银行称正在评估资本需求

路透米兰4月15日 - 意大利西雅那银行(Banca MPS) 周二表示，正在估算今年需要多少资本来偿还国家救助金；同时该行也在考量欧洲央行资产质量评估的影响。

稍早曾有报导称，西雅那银行可能将计划中的增资规模从30亿欧元提高到50亿欧元。该行股票起初停牌，复牌后一度下跌达9.6%，且很快就暂时停止交易。

西雅那银行在一份声明中表示，在欧洲央行公布今年将如何对欧元区银行的测试细节后，该行已经和意大利央行展开了商谈。