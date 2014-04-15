欧洲个股：意大利西雅那银行称正在评估资本需求

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透米兰4月15日 - 意大利西雅那银行(Banca MPS) 周二表示，正在估算今年需要多少资本来偿还国家救助金；同时该行也在考量欧洲央行资产质量评估的影响。
稍早曾有报导称，西雅那银行可能将计划中的增资规模从30亿欧元提高到50亿欧元。该行股票起初停牌，复牌后一度下跌达9.6%，且很快就暂时停止交易。
西雅那银行在一份声明中表示，在欧洲央行公布今年将如何对欧元区银行的测试细节后，该行已经和意大利央行展开了商谈。
“本行遵照与欧洲执委会的承诺，正在评估今年需要偿还的国家金援的规模。”西雅那银行称。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。