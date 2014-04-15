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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 15:49 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，因日股上涨且日圆疲弱

一位在东京的交易员说：“今天曼谷市场休假，没什么事情，因为泰国没有现货交易。”

日本股市周二自六个月低点反弹，因美国零售销售数据强劲，帮助抚慰了乌克兰危机升级背景下的市场不安情绪，打压日圆走低并提振出口股走势。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨50元人民币，收报每吨15,040元。

新加坡商品交易所近月5月合约 最新报每公斤179.20美分，下跌0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/王洋; 审校 田建华/杜明霞)
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