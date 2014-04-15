台湾债市：指标五年券殖利率开高收低，市场暂缺指引倾向区间操作

* 指标五年公债殖利率开高收低 * 市场暂缺指引倾向区间操作 * 短线台债料续横向整理 路透台北4月15日 - 台湾指标五年债103/4 周二殖利率开高收低。交易员 认为，随着美股反弹，盘初五年券103/4殖利率紧随美债微扬，惟逢高即见买盘进场承接， 令殖利率反转小幅收跌，显示市场暂缺明确方向，仅在既有区间上下抛补，短线台债料维持 区间盘整格局。 交易员指出，因美股重挫危机暂除，美国10年期公债殖利率回归区间整理，并未能进一 步提供指引，市场多数倾向在窄幅区间内短线抛补，静待下周二10年券103/6增额券展开发 行前交易释出新方向。 〞现在台债很黏，就在狭幅区间上下波动。〞一位大型银行台债交易员说。 上述银行交易员表示，目前银行、寿险端资金水位偏高，带动长短券需求增温，并提高 市场持券信心，今日五年债103/4殖利率弹破1.09%即有买盘承接，短线该券殖利率料续处区 间低位整理。 至于乌克兰区域紧张情势再起，大型证券交易员称，尽管乌克兰紧张情势再度升高，不 过国际债市对此反应相对淡静，显示乌克兰危机的影响已经逐渐钝化，且乌克兰冲突只是单 一突发事件，不致于影响全球经济逐步复苏的脚步，短线台债殖利率料将持续盘旋低档。 交易员预估，明日五年期公债103/4的交投区间暂估在1.075-1.095%；10年期公债103/6 主交投暂估1.56-1.59%。 美国公债收益率周一上升，因美国股市反弹且零售销售数据优于预期，令经济成长加速 的预期升温。之前数月部分因恶劣天气影响，经济表现疲弱。指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.64%，在海外交易时段一度跌至一个半月低点2.60%。 台湾股市周二收高。分析师指出，受惠美股上日收高，且此前涨幅落后的苹果概念股拉 抬，台股今日重拾升势，且因4月台指期 将在明日结算，市场预估期货及现货市场将 相互拉抬，有利明日台股大盘续于高档整理。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.52 1.0812 1.0810-1.0922 149.0 10 103/6 -0.50 1.5740 1.5735-1.5790 5.0 下周台债变数较多，且时间点都落在周二，包括10年债增额券103/6R 展 开发行前交易及20年期公债标售皆于22日当天展开。 市场尤其关注10年债103/6增额券发行前交易表现，证券交易员认为，受到增额券发行 前交易在即影响，市场观望气氛浓厚、交投谨慎操作，料下周二之前103/6交投将持续偏向 淡静。 针对20年期公债标售方面，大型民营银行交易员指出，目前市场对台债长短券需求不错 ，包括冷券也是如此，或因市场资金偏滥有关，因此不排除20年新券标低的可能性，得标区 间暂初估在1.9-2%之间，明显低于同年期上次得标利率的2.07%。 本周重要经济事件与数据包括： 4/15(周二)：欧元区2月贸易收支、德国4月ZEW经济景气判断指数、美国3月CPI、美国4 月纽约联储制造业指数、美国2月整体资本净流动、美国4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋 市场指数、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话、美国波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景 发表演说、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔讲话； 4/16(周三)：中国第一季国内生产总值(GDP)、中国3月社会消费品零售总额和工业增加 值、中国房地产投资和销售情况3月报告、日本2月工业生产修正值、欧元区通胀率3月终值 、美国3月房屋开工和建筑许可、美国3月工业生产、韩国3月PPI、美联储公布经济状况褐皮 书、欧洲央行(ECB)管理委员会会议； 4/17(周四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国 费城联储4月制造业指数； 4/18(周五)：中国 70个大中城市住宅销售价格3月报告。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5740 5 103/4 1.0812 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)