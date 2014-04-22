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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 12:37 BJT

新债招标：台湾20年期公债103/7得标利率为1.928%，略低于预期

路透台北4月22日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年期公债103/7 得标利率为1.928%。低于市场预估的1.95-1.975%，较上次同年期公债标售得标利率2.07%下跌14.2个基点。

交易商竞标部份公告发行额为350亿台币，投标总额687.5亿台币，投标倍数为1.96 倍，稍高于上次20年公债103/3期发行公债的1.62倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重27.15%、证券业48.57%、票券业5.71%、保险业18.57%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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