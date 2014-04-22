新债招标：台湾20年期公债103/7得标利率为1.928%，略低于预期

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透台北4月22日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年期公债103/7 得标利率为1.928%。低于市场预估的1.95-1.975%，较上次同年期公债标售得标利率2.07%下跌14.2个基点。
交易商竞标部份公告发行额为350亿台币，投标总额687.5亿台币，投标倍数为1.96 倍，稍高于上次20年公债103/3期发行公债的1.62倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重27.15%、证券业48.57%、票券业5.71%、保险业18.57%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业