《中国债市每日综述》资金仍宽现券续暖，M2增速大降助升政策调整预期

* 正回购大幅扩张难撼宽资金格局

* M2增速创新低推升政策调整预期

* 现券收益率续走低，IRS亦回落

* 关注明日公布的一季度GDP等数据

路透北京4月15日 - 中国央行公开市场周二正回购操作大幅扩张，但仍难撼动宽资金格局，且上午出炉的3月广义货币供应量(M2)增速创新低，进一步推升机构对未来政策有更多调整的预期，受此影响银行间现券市场收益率续走低。

同期，在乐观情绪作用下，人民币利率互换 亦延续回落势头，其中一年期品种跌幅领先。

“收益率总体还是往下...其实今天正回购量不小，(现券)收益率还曾经上去一点，但大家这两天情绪好，而且M2只有12.1%确实不高。”上海一银行交易员称。

他并表示，个人感觉资金宽松是支撑近两日现券走好的重要原因，而高层的讲话、M2增速偏低，经济基本面疲弱的预期不断被强化均有作用。

中国3月社会融资规模同比回落，但总量仍在2万亿元以上的较高水平，此外3月末广义货币供应量(M2)同比增速较上月明显回落，并创出有数据以来新低，主要可能与去年基数较高、影子银行监管效果显现等因素相关。

野村证券周二发布报告称，中国政府在未来有可能不得不放松政策，特别是货币政策方面。若不调降存款准备金，M2增长很可能继续放缓，经济增长在二或三季度可能就会降到7%以下水平。该机构预期，二季度、尤其是5月下旬或者6月份的经济数据可能进一步趋弱，预计央行届时将下调存款准备金率50个基点，并于三季度再次下调50个基点。

不过中国央行调查统计司司长盛松成周二则表示，与宏观经济指标相比，当前的M2增速处于正常水平，社会流动性整体仍较为充裕，可满足目前实体经济的发展需要。

对于接下来的市场走向，另一上海某银行交易员指出，目前资金情况看，如果4月这波财税上缴抽水规模在5,000亿元的话，资金面是可以应对的，所以对月内流动性前景较有信心。若明天公布的一季度GDP不明显好过预期，现券收益率短期或仍有回落空间。

中国国家统计局将于明日(周三) 公布一季度GDP等经济数据。路透调查显示，中国一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。

剩余期限约4.7534年的固息国开债 最新成交对应收益率5.35%，上日尾盘为5.40%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.520元，较上日结算价跌0.036元，或0.04%。

**宽资金依旧，七天和14天再现倒挂**

中国央行周二公开市场回笼加力，但仍难改银行间市场的宽松资金面，主要质押式回购加权利率 继续下行，其中14天期品种在开盘价偏低的带动下领跌，并与七天品种再现倒挂局面。

市场人士指出，尽管今日正回购操作量明显放大，但由于到期量也不小，另外还有一期国库现金定存投放，加上恰逢例行准备金调整日，又有不少退缴资金注入银行体系，市场流动性反而更显宽裕。

“很松哎，（今天有）准备金退款，上千亿应该有的，”上海一银行交易员称。

他指出，虽然今天公开市场单日是净回笼，如果综合考虑国库现金定存招标，今天的资金实际上是净投放的。而目前14天内资金普遍都是减点出，跨月的资金供给也很充裕，只是长期限的资金减点出的较少，一般价格都在加权附近。

财政部稍早进行的500亿元六个月期国库现金定期存款招标，中标利率5.00%，远低于上次。市场人士指出，在当前资金面仍旧较为宽松的背景下，银行对资金需求相对有限，且银行放贷较之前有所减少亦有影响，致需求偏弱。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至4月8日，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,141.41亿元，较周一的7,568.02亿元增约7.58%；其中隔夜品种成交6,953.50亿元，上日为6,728.91亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4364 2.6232 -18.68 6,953.50

七天 3.4114 3.5238 -11.24 673.45

14天 3.2215 3.6623 -44.08 198.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8000 3.0250 -22.50 2,423.42

七天 3.3000 3.5350 -23.50 392.47

14天 3.3000 3.4850 -18.50 35.98

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4800 2.6500 -17.00 --

七天 3.4600 3.5700 -11.00 --

14天 3.4400 3.7000 -26.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4490 2.6390 -19.00 --

七天 3.4440 3.5700 -12.60 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --