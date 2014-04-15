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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 16:24 BJT

修正-《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3803 1.3818 -0.11 +0.42 1.3745

美元/日圆 101.75 101.82 -0.07 -3.37 105.30

欧元/日圆 140.48 140.76 -0.20 -2.87 144.63

美元/瑞郎 0.8807 0.8796 +0.13 -1.36 0.8928

英镑/美元 1.6701 1.6728 -0.16 +0.88 1.6556

美元/加元 1.0994 1.0960 +0.31 +3.52 1.0620

澳元/美元 0.9389 0.9420 -0.33 +5.34 0.8913

新西兰元/美元 0.8644 0.8682 -0.44 +5.34 0.8206

欧元/瑞郎 1.2160 1.2155 +0.04 -0.90 1.2271

欧元/英镑 0.8264 0.8258 +0.07 -0.40 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0748 9.0706 +0.05 +2.57 8.8474

美元/挪威克朗 5.9655 5.9622 +0.06 -1.66 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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