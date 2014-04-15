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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 16:19 BJT

新兴汇市：新兴亚洲货币走软，关注叶伦讲话和中国GDP数据

菲律宾披索兑美元 下滑，因国内进口商有美元需求且债券收益率(殖利率)走高。

美元指数 上升，此前美国公布3月零售销售录得一年半来最大涨幅。

风险情绪仍然不振。全副武装的亲俄罗斯分离主义者周一在乌克兰东部攻占了更多建筑物，扩大了控制范围。此前乌克兰政府威胁对其发动军事打击却未能兑现，让俄罗斯追随者的行动基本上畅行无阻。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.72 101.82 +0.10 +3.50 105.28

坡元 1.2530 1.2535 +0.04 +0.81 1.2632

台币 30.235 30.233 -0.01 -0.94 29.950

韩元 1041.22 1038.90 -0.22 +1.36 1055.40

菲律宾披索 44.48 44.46 -0.04 -0.18 44.40

印尼卢比 11430.00 11435.00 +0.04 +6.39 12160.00

印度卢比 60.27 60.18 -0.15 +2.54 61.80

马币 3.2470 3.2490 +0.06 +0.88 3.2755

人民币 6.2174 6.2191 +0.03 -2.63 6.0539

注：泰国金融市场因假期休市。(完)

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